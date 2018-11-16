İddianame tamamlandı... Karlov cinayetinin bir numaralı sanığı teröristbaşı Gülen

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, iddianamesini tamamladı.

AA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekilinin onayına sunulan iddianame, onaylanması durumunda mahkemeye gönderilecek.

Karlov cinayeti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın "FETÖ abisi" eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

1 numara Gülen

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak iddianamede yer alırken, örgütün tepe yöneticileri arasında yer alan Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu da şüpheliler arasında. Suçlama, “anayasayı ihlal”, “kasten öldürme”. Suikast anının TRT’de yayınlanması nedeniyle şüpheli TRT çalışanlarının dosyası ise ayrıldı.

Şüphelilerin örgütteki konumlarına ve suikasttaki rollerine göre hazırlanan şema da iddianameye konuldu. Karlov suikastının, Türkiye’yi zor duruma düşürmek ve Rusya ile ilişkilerini bozmak amacıyla gerçekleştirdiği savunuldu.

Talimat Sögüt’ten

İddianameye göre, Karlov suikastını azmettirdiği ve saldırgan polis memurunun mail’lerindeki mesajları sildiği iddia edilen eski BTK çalışanı tutuklu Şahin Söğüt’ün, suikasttan 10 gün önce, polis Altıntaş’ın Keçiören’deki evinin yakınlarında baz kaydı tespit edildi. Altıntaş’ın bu görüşmeden sonra suikast hazırlığı yapmaya başladığı ve suikastın talimatının da Söğüt tarafından

getirildiği öne sürüldü.