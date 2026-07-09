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Spor 14,5 milyon Euro bonservis ödendi! Milli futbolcumuz Lille’e transfer oldu
Spor

14,5 milyon Euro bonservis ödendi! Milli futbolcumuz Lille’e transfer oldu

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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14,5 milyon Euro bonservis ödendi! Milli futbolcumuz Lille’e transfer oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinde oynayan Ümit Milli Takımımızın da formasını giyen genç futbolcu Başar Önal'ı transfer ettiğini duyurdu.

Lille, genç futbolcu Başar Önal'ı kadrosuna kattı. Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollanda basınına göre Lille, NEC Nijmegen'e bonuslarla beraber 14,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

LİLLE TÜRKLERİ SEVİYOR

Lille'e ilk transfer olan oyuncumuz Engin Verel olmuştu. Milli futbolcumuz 1981 yılında Fransız kulübüne imza atmıştı.

Lille’de daha önce Türk futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı birlikte forma giymiş ve Fransa Şampiyonu olmuşlardı.

Fransız ekibinin kalesini ise günümüzde bir başka milli oyuncumuz olan Beke Özer koruyor.

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