İddianame boş diyenler dinlesin! İtirafçı Servet Yıldırım tek tek anlattı! İşadamı Hakuk Ulusoy'un villasına nasıl çöktüler?
Gündem

İddianame boş diyenler dinlesin! İtirafçı Servet Yıldırım tek tek anlattı! İşadamı Hakuk Ulusoy’un villasına nasıl çöktüler?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İddianame boş diyenler dinlesin! İtirafçı Servet Yıldırım tek tek anlattı! İşadamı Hakuk Ulusoy’un villasına nasıl çöktüler?

İtirafçı Servet Yıldırım’ın ifadeleri kan dondurdu. Yıldırım, İmamoğlu’nun işadamı Haluk Ulusoy’a 2 sene önce reklam ihalelerinden elde ettiği vurgunla 5 milyon dolar borç verdiğini, borca karşılık Ulusoy’un Levent’teki villasının alındığını böyle anlattı…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'ın itirafları da yer aldı. Yıldırım, İmamoğlu'nun işadamı Haluk Ulusoy'a 2 sene önce reklam ihalelerinden elde ettiği vurgunla 5 milyon dolar borç verdiğini, geri ödenmeyince de Ulusoy'un Levent'teki villasının alındığını anlattı.

Yıldırım, "Ulusoy otobüslerinin sahibi Haluk Ulusoy, 2023'te İmamoğlu'ndan borç istemiş. İmamoğlu, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a parayı vermesi için talimat veriyor.

Yılmaz da Hüseyin Köksal'ı arayarak reklam ihalelerinden gelen paradan 4 veya 5 milyon doların Ulusoy'a borç para olarak verilmesini söylemiş" dedi.

 

LEVENT'TEKİ VİLLA

Verilen paranın uzun süre geri ödenmemesi üzerine İmamoğlu'nun Hüseyin Köksal'ı aradığını söyleyen Yıldırım, "Paranın Ulusoy'dan geri alınmasını istedi. Ödeyemeyeceğini söyleyince Ulusoy'dan borç paraya karşılık gayrimenkul talep edildi. Bunun üzerine Ulusoy, Levent'te bulunan kendisine ait villayı Hüseyin Köksal üzerine olan 'Car-Sal' reklamcılık firmasına devretti. Bu beyanım da söz konusu firmanın Köksal üzerine ise de gerçekte İmamoğlu'nun olduğunun bir delilidir" diye konuştu. Savcılık yaptığı incelemede villanın 'Car-Sal' firmasına devredildiğini tapu kayıtlarından doğruladı.

REKLAM PASTASINDAN YEĞENE PAY

Reklam ihalelerinden gelen paranın belirli bir kısmının İmamoğlu İnşaat'a gittiğini belirten Yıldırım, "Reklam ihalelerinden gelen para en yoğun 2021- 2022 yıllarında İmamoğlu İnşaat'a aktarıldı. Bu şirkete İmamoğlu'nun amcasının oğlu Mevlüt İmamoğlu ortaktı. Firma çok büyümeye başlayınca Ekrem İmamoğlu, Mevlüt İmamoğlu'na ortaklıktan ayrılması gerektiğini söyleyip yüksek miktarda para teklif etmiş. Mevlüt de bunu kabul etmiş. İşte bu ortaklıktan ayrılma sürecinde Mevlüt İmamoğlu'na ödenecek paranın büyük bir kısmı reklam ihalelerinden gelen paradır" dedi.

Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz büroları ve bu bürolardan CHP'nin şaibeli kurultayına para gönderildiğini duyduğunu aktaran Yıldırım, "Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz bürolarıyla Hüseyin Köksal çalışıyordu. Köksal'ın çok eski arkadaşıdır. Emanetçisi olarak kullanıyor olabilir. 2025 Ocak ayının sonu gibi Köksal beni çağırarak 'Schengen' vizem olup olmadığımı sordu. 'Seni yurtdışına çıkartalım, üstümüze gelecekler' dedi. İmamoğlu ve çevresi operasyon yapılacağını çok önceden biliyordu" diye konuştu. Yıldırım şöyle devam etti: "Murat Gülibrahimoğlu'na ait Beykoz'da bir villa vardı.

Bu villada Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Emel Müftüoğlu ve tanımadığım bazı kişiler kumar oynardı. İBB'de toplanan TL cinsi paralar İstanbul'daki bazı döviz bürolarında dolara çevrilirdi. Ongun'un şoförü Kadir Öztürk bana kurultaylarda dağıtılan paraların da bu döviz bürolarından alındığını söylemişti. Kadir bana bu paraları da Ankara'ya göndererek kurultay sürecinde kullandıklarını anlatmıştı. Bana bunları anlattığında Özgür Özel'in kazanamayacağını söyledim. Kadir bana 'İş bitti' dedi."

İHALE PARALARINI PAYLAŞIYORLARDI

İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım itiraflarında, ihalelerden gelen paraların 30-40 gün içinde nakit olarak paylaşıldığını anlattı. Yıldırım, İmamoğlu'nun payına düşen kısmın tamamının İmamoğlu'nun şirketine gönderilmediğini, şirketlerdeki ihtiyaç durumlarına göre şirketin genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın şoförleri tarafından alındığını da sözlerine ekledi.

Gündem

Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!

Siyaset

‘Ah be Ekrem ahh’ Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na manidar sözler

Gündem

İmamoğlu metro ihalelerinde 697 milyon lira cukkalamış! İddianamelerde yok yok...

