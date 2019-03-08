İddialara göre yapılan aşı bebeklikten gözünü kör etti, şimdi protezle mutlu

İzmir’de, iddialara göre yapılan yanlış aşı ile bir gözü kör olan Yıldıray Özhun’a protez göz takıldı. Gözde gerçekleşen volüm kaybından dolayı dayanılmaz ağrılar çektiğini dile getiren 49 yaşındaki Özhun, "Hem ağrılarımdan hem de yüzümdeki şekil bozukluğundan kurtuldum, çok mutluyum" dedi.

İddialara göre, bebekken yapılan yanlış aşı sonucu bir gözünde görme yetisini kaybeden Yıldıray Özhun’a protez göz takıldı. Yıllar içinde gözde meydana gelen volüm kaybından dolayı şiddetli ağrılar yaşayan 49 yaşındaki Özhun, akrabası vasıtasıyla Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hasatlıkları Uzmanı Op. Dr. Melih Türe’ye muayene oldu. Yapılan muayenede gözün alınması gerektiğine karar verildi. Ameliyatta göz alınırken yerine de protez göz takıldı. Özhun, bu şekilde de kısa süre içerisinde sağlığına kavuştu.

Özhun, "Sönmüş olan gözümü alarak yerine entegre implant taktılar. Ardından da protez gözüm takıldı. Hem ağrılarımdan hem de rengini ve şeklini kaybetmiş gözümün kötü görüntüsünden kurtuldum, çok mutluyum" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Türe, "Hastamız bize gözünde şiddetli ağrı şikayetiyle geldi. Gözdeki volüm kaybından sonra, göz sönme aşamasındayken hastalardan dayanılmaz ağrılar oluyor. Bu tip sönmüş gözlerde düşük de olsa ileriye yönelik kanser gelişme riski de bulunuyor. Hastamızı hem estetik açıdan düzelttik, hem ağrıları dindi, hem de düşük ihtimal de olsa oluşabilecek bir kanser riskini ortadan kaldırmış olduk. Hastamıza entegre implant taktık, ameliyattan çok kısa bir süre sonra ağrıları dindi. Protez göz yerleştirilince estetik açıdan da rahatlamış oldu" diye konuştu.

"Bazen göz içi tümörlerinde de gözü almamız gereken durumlar olabiliyor"

Op. Dr. Türe, "Hareketli göz protezlerini değişik nedenlerden dolayı gözünü kaybeden hastalarımıza uyguluyoruz. Uygulama dönemi, kronik hastalıkların son dönemi yani fitizis bulbi dediğimiz gözün hacminin sönmesi dönemi oluyor. Bazen göz içi tümörlerinde de gözü almamız gereken durumlar olabiliyor. Herhangi bir nedenle göz hacminin veya gözün kaybolduğu durumlarda göz protezi uyguluyoruz. Boşalan göz hacminin yerine bir implant koymak gerekiyor. Tarih boyunca pek çok implant tanımlanmış. İmplantsız yapılan protezlerde çok ağır bir protez göz koymak gerekiyor ki bu da hem estetik olarak güzel görünmüyor hem hareket kabiliyeti olmuyor, bunlara ilaveten bir süre sonra ağırlığından dolayı birçok komplikasyona sebep olabiliyor. İmplantsız yapılan protez gözler bir süre sonra kullanılamayacak hale geliyor" şeklinde konuştu.

Gözünü kaybedene uygulanabilir mi?

Protez gözün, gözünü kaybeden herkese uygulanabileceğini ifade eden Op. Dr. Türe, şöyle devam etti:

"Değişik ameliyat teknikleri var, gözün yerinde olduğu veya gözü boşalttığımız cerrahilerde ya da gözün tamamının alındığı cerrahilerde farklı tekniklerle uygulanabiliyor. Burada önemli olan uygun materyalden implantı, uygun büyüklükte implantı, uygun cerrahi teknikle takmaktır. İmplant cerrahisi yapıldıktan sonra ameliyattan yaklaşık 40-45 gün sonra; yani soket oluştuktan sonra üzerine artifisyel bilinen adıyla protez göz yerleştiriliyor. Bu protez koyduğumuz implanta tam olarak oturuyor ve implantın hareketiyle beraber göz de hareket ediyor. Çeşitli sebeplerle gözünü kaybetmiş her yaş grubuna uygulanabilmektedir. Ben yaklaşık yirmi yıldır bu uygulamayı yapmaktayım, yaptığımız operasyonlardan çok başarılı sonuçlar almaktayız. Hastalarımız ameliyattan bir hafta sonra günlük yaşantılarına dönebiliyorlar. Herhangi bir sorunları olmuyor. Operasyonları genel anestezi ile yapıyoruz. Burada karıştırılmaması gereken hareketli göz proteziyle göz protezinin ayrı şeyler olduğudur. Hareketli göz protezi bu prosedürün tamamına verilen isimdir. Hareketli protezi sağlayabilmek için hareketli soketin olması gerekmektedir. Biz bunun için entegre implant kullanıyoruz. Sadece dışarıdan takılan artifisyel göz hareket sağlamaz, hareketi sağlayan bizim yerleştirdiğimiz implant oluyor."