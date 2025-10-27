İddialar Kılıçdaroğlu’nu küplere bindirdi! ‘Tümüyle palavra’ O da kabullendi

Ana muhalefet partisinde kaos sürüyor...

CHP'li delegelerin Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkanlığa geldiği 38'inci olağan kurultayının 'Şaibeli' olduğu iddiasıyla açtığı dava, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

DAVA REDDEDİLDİ

6'ncı celsesi görülen davaya ret kararı verildi. Mahkeme davanın "konusuz kalması" nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından açılan davanın "aktif husumet yokluğu" nedeniyle reddine karar verildi.

YENİ PARTİ KURACAK İDDİALARI

CHP'nin kurultay davasının reddedilmesinin ardından siyaset kulisleri hareketlendi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddiaları gündem oldu.

"TÜMÜYLE PALAVRA"

Yeni parti iddialarına Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kısa ve net yanıt geldi.

Nefes yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaya "Tümüyle palavra" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da yeni parti söylentilerinin doğru olmadığını belirterek, "Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"SİYASET İDDİAMIZ YOK"

Kuşoğlu, mahkeme şayet 'mutlak butlan' kararı vermiş olsaydı eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul edeceğini şu sözlerle söyledi:

Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey’in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Siyaset iddiamız yok. Entelektüel çalışmalar sürecek. Dünyanın da değişim dönemindeyiz ve herkesin bir şeyler yapması gerekiyor.

"CHP ŞAİBELİ İSİMLERDEN ARINMALI"

Kılıçdaroğlu'nun tartışmaları bitirecek bir açıklamayı neden yapmadığı sorusuna da Kuşoğlu, şu yanıtı verdi:

Aslında onu söyledi. Saptırıldı. Mahkeme açıldığı zaman ‘Şaibe yoktur, partimizi yıpratmayın’ diyor. Anladığım kadarıyla CHP yönetimine düşman lazımdı. Kemal Bey’i yıprattılar kendi birliklerini sağladılar Bakın önümüzde bir kurultay var ve CHP yönetiminin şaibeli isimlerden arınması gerekiyor daha farklı bir Parti Meclisi oluşmalı. Daha makul bir liste oluşturulmalı.

SÜRECİN EN BÜYÜK KAYBEDENİ KILIÇDAROĞLU

Mahkemeden bu yönde bir kararın çıkmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu da sürecin en büyük kaybedeni oldu.

Hem partinin başına dönemedi hem de bu süreçteki tutumu nedeniyle parti içindeki tüm gücünü kaybetti.

ANKARA'DA OFİS TUTMUŞTU

13 yıllık genel başkanlık görevine veda eden Kemal Kılıçdaroğlu ise aktif siyasete devam edeceğini açıklamıştı.

Ankara'da bir ofis tutan Kılıçdaroğlu, çalışma ofisi için ise 6'lı masa ortaklarından İyi Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin genel merkezlerinin de bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi'ni seçmişti.