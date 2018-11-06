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İddia için sümüklü böcek yedi, hayatı altüst oldu

Avustralya'da 19'uncu yaş günü kutlamalarında arkadaşlarıyla girdiği iddia yüzünden sümüklü böcek yiyen ragbi oyuncusu Sam Ballard'ın hayatı, o günden sonra kabusa döndü.

06 Kasım 2018 Salı 15:23
İddia için sümüklü böcek yedi, hayatı altüst oldu

Avustralyalı ragbi oyuncusu Sam Ballard'ın hayatı 2010 yılında katıldığı bir doğum günü partisinin ardından kabusa döndü.

2010 yılında katıldığı bir doğumgünü partisinde arkadaşıyla girdiği iddia uğruna sümüklü böcek yiyen Avustralyalı ragbi oyuncusu, eğlenmek için girdiği iddianın hayatına mal olacağını tahmin edemedi. O zamanlar 19 yaşında olan Sam Ballard isimli adam, birkaç gün sonra midesinde ağrı hissetmeye başladı.

Ağrıları artan Sam bir doktora gitti ve yediği sümüklü böcekten akciğer kurdu kaptığını öğrendi. Sam'e eozinofilik meningoensefaliti teşhisi konuldu ve genç adam bir süre sonra komaya girdi.

Hastalık Sam'in beyninde ciddi hasara yol açtı. 3 yıl boyunca komada yatan genç adam uyandığında belden aşağısını hissetmiyordu.

Bakıma muhtaç halde yaşayan Sam geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybetti. 28 yaşındaki genç adamın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:23
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  3. hayatı altüst oldu
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  5. hayatını bitiren iddia
  6. Sümüklü böcek yedi
  7. Akciğer kurdu
  8. sümüklü böcekten hastalık kaptı
  9. yaşama veda etti

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