İddia Enver Aysever’den! Halk TV’nin yakında ‘arınarak’ Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi!

CHP ile sözleşmesi bulunan kanalların yeni ödemeleri alabilmek için Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi’ne yanaşmaya çalıştığını ima eden Enver Aysever: “Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, Kemal Bey ile görüşmek için aracılar devreye sokuyor ve ‘Ben aslında öteden beri Kemal Bey’i destekliyorum’ mesajı gönderiyor. Halk TV’nin yakında ‘arınarak’ Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi. Halk TV ve Sözcü TV’nin CHP Genel Merkezi ile sözleşmesi var. Parti, bu kanallara hizmet alım bedeli ödüyor. Deniz Baykal döneminden bu yana CHP, çeşitli kanallardan hizmet alımı yapıyor” iddialarını sıraladı.