İDDEF'ten Gazze'ye 8 Tır Gıda, Un, Hijyen ve Battaniye Yardımı
Aktüel

İDDEF’ten Gazze’ye 8 Tır Gıda, Un, Hijyen ve Battaniye Yardımı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İDDEF, kış şartlarında hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına umut olmak için gıda, hijyen, un ve battaniye yardımlarından oluşan tırları Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeye sevk etti.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmayan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ağırlaşan kış şartlarıyla birlikte bölgedeki insani yardım çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Her hafta bölgeye tırlar sevk eden İDDEF, son olarak Gazze’deki ailelere ulaştırılmak üzere 8 tır dolusu gıda kolisi, hijyen malzemesi, battaniye ve un gönderdi.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan lojistik depoda Gazzeli aileler için tek tek hazırlanan yardım paketlerinin tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Gazzeli kardeşlerimiz için hazırladığımız gıda kolilerini ve temel ihtiyaç malzemelerini tırlarımızla Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştırıyoruz. Her bir tırın kasasında bir annenin duası, bir çocuğun umudu, bir ailenin yeniden hayata tutunma mücadelesi var. Gıda ve un yardımlarımız açlığı hafifletecek, hijyen setleri hastalıkların önüne geçecek, battaniyeler ve barınma malzemeleri ise soğuk gecelerde sığınak olacak. Gazze’ye yardım eden tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz.”

İDDEF, kışın etkisini artırdığı Gazze’de ailelerin soğuk, açlık ve hastalıkla mücadele ettiğini vurgulayarak, yardım çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere destek olmak için www.iddef.org üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklere başvurarak veya 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezini arayarak bağışta bulunabiliyor.

