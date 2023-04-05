İDDEF, Ramazan’da da Yaraları Sarıyor

Dünyanın 55 ülkesinde eğitim ve insani yardım çalışmaları yapan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), asrın felaketi sebebiyle Ramazan ayındaki çalışmalarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde, hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin kişiye iftar ve sahur veren İDDEF, dağıttığı kumanya paketleri ile deprem mağduru ailelerin geçici olarak barındıkları çadır ve konteyner evlerde sofra kurmasına vesile oluyor.

2023 yılı Ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle” sloganıyla gerçekleştiren İDDEF, hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar, sahur ve diğer yardımları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ailelere ulaştırıyor. İDDEF, depremlerden etkilenen illerde farklı noktalara kurduğu aşevleri, iftar çadırları, mobil iftar ve kumanya araçlarıyla depremzedelerin yardımına koşuyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Dünyanın 55 ülkesindeki hizmetimizle birlikte deprem bölgesinde yoğunlaştırdığımız çalışmalarla ilk günden bu yana afetzede kardeşlerimizin yanındayız. Genel merkezimiz, 32 il temsilciliğimiz ve yüzlerce görevlimiz ile faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Depremin üzerinden iki aya yakın bir zaman geçerken, yaraların gün gün iyileştiği bölgeye bağışçılarımızın Ramazan’da da ayni ve nakdi yardımlarını ulaştırıyoruz. İllerdeki aşevlerimiz ile her gün hayır ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’da 20 bin kişiye iftar ve sahurun yanı sıra mobil iftar araçlarıyla ilçelere ve köylere giden ekiplerimiz iftar sevincine vesile oluyor. İftar çadırlarımızda verdiğimiz iftar menüsünün yanında afetzedelere su, sahurluk, kahvaltılık ve yemeklik kumanya teslim ediyoruz. İftar sonrası teravih ve sosyal etkinliklerin de yapıldığı bölgelerde vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın huzurlu bir Ramazan geçirmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz. İyilik Çarşısı ile vatandaşlarımızın kıyafet, ayakkabı, bot, iç çamaşırı ve havlu gibi temel eşya ihtiyaçlarını gidermelerini sağlıyoruz. Afetzede kardeşlerimiz kalıcı konutlarına kavuşup, hayat tam olarak normalleşinceye kadar bölgedeki hizmetimiz devam edecek. Yaraların sarılması için ilk günden son güne kadar tüm gücümüzle çalışacağız” denildi.

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Bağışlar, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, 0212 621 00 65 numaralı telefondan ve temsilciliklerden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor. Hayırseverler 70 lira ile bir kişiye iftar verebileceği gibi, RAMAZAN yazıp 7230'a SMS göndererek de 10 TL destek olabiliyor.