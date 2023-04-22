İDDEF, Bayram Sevincini Yaşatıyor

2023 yılı Ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle” sloganıyla gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan’da hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler başta olmak üzere Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki gerçek ihtiyaç sahiplerine, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan kriz içindeki ülkeler ile medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere teslim ediyor. Ramazan çalışmaları kapsamında deprem bölgesi ve dünyanın dört bir yanında 100 bin kumanya ve hijyen seti dağıtan ve 850 bin 320 kişiye sıcak yemek ikramında bulunarak iftar ve sahur veren İDDEF, 'iyilik seninle' diyerek paylaşmanın güzelliğini yaşattı.

Ramazan'ın son günlerinde çalışmaları artıran İDDEF, zekat ve fitre bağışları ile depremzede ailelerin hayatını kolaylaştırıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler, Ramazan ayını evlerinden uzak karşılarken, bayrama da buruk bir sevinçle giriyor. İlk günden bu yana sıcak yemek, giyim, kumanya ve hijyen paketi, çadır ve konteyner evler gibi destekleriyle afetzede ailelerin yanında olan İDDEF, özellikle zekat, fitre ve bayramlık kıyafet hediyeleri ile acıları bir nebzede olsun unutturarak bayramın mutluluğunu yaşatıyor. Depremlerde ailesini, evini kaybetmekle beraber kıyafet ve oyuncaklarını da enkaz altında bırakan çocuklar depremin olumsuz izlerini bayramlık kıyafet, ayakkabı ve hediyeler ile siliyor. Ramazan Bayramı için seferber olan olan İDDEF ekipleri, çocukları sevindirmek ve bayram coşkusunu yaşatmak için çalışıyor.

Öte yandan bayramın neşesini ve mutluluğunu 55 ülkeye yayan İDDEF, mazlum, mağdur ve yoksul diyarlardaki yetim, ihtiyaç sahibi ve ilim tahsil eden öğrencilere de bayramlık hediye ederek kardeşliği pekiştiriyor, yürekleri birleştiriyor.

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İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Hayırseverlerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, Türkiye'de ve dünyada yanlarında olduğunuz kardeşlerimiz adına teşekkür ederiz" denilirken bağışlar, www.iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, "0212 621 00 65" numaralı telefondan ve temsilciliklerden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor. Hayırseverler, ZEKAT veya BAYRAMLIK yazıp 7230'a SMS göndererek de 10 TL destek olabiliyor.