IDC’den TAV Technologies’e ödül

TAV Technologies’in kendi kaynaklarıyla geliştirdiği DAP platformu, en iyi müşteri deneyimi yaratan bilişim çözümü kategorisinde ödül aldı. TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk, pandemi sürecinin tüm dünyada akıllı havalimanı çözümlerine yönelik süreci hızlandırdığını belirterek, “Geliştirdiğimiz bilişim çözümleri, yolcular için hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunarken özellikle temassız teknolojiler bu dönemde güvenlik kaygılarını da en aza indirmeye yardımcı oluyor. Havalimanı işletmecileri için de paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirerek kaynakların verimli kullanımını sağlıyor” dedi. Öztürk, “TAV Technologies olarak geliştirdiğimiz ürün ve çözümler bugün üç kıtada on iki ülkede 30’dan fazla havalimanında kullanılıyor. IDC’den aldığımız bu ödül, tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir platforma verilmiş olması nedeniyle bizim için