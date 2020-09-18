  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel IDC CIO SUMMIT 2020’den Bağcılar Belediyesi’ne ödül
Aktüel

IDC CIO SUMMIT 2020’den Bağcılar Belediyesi’ne ödül

Başarılı projelerin ödüllendirildiği ve bu yıl 11.’si düzenlenen IDC CIO SUMMIT 2020’de Bağcılar Belediyesi, “Müşteri Deneyimi” kategorisinde “Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş” projesiyle 3.’lüğe layık görüldü.Özellikle Kovid-19 sürecinde çok tercih edilen bu projeyle bugüne kadar 1 milyon 200 bin kişiye ulaşıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:41:00 -
IDC CIO SUMMIT 2020’den Bağcılar Belediyesi’ne ödül

Türkiye’nin kamu sektörünün önde gelen kurumlarının hayata geçirdiği projelerini sergilediği ve başarılı bulunanların ödüllendirildiği “11. IDC Türkiye CIO SUMMIT 2020” sonuçları açıklandı. Etkinliğe “Müşteri Deneyimi” kategorisinde katılan Bağcılar Belediyesi’nin “Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş” projesi üçüncülüğe layık görüldü.

1 milyon 200 bin kişiye ulaşıldı

Bu proje ile vatandaşların etkileşime girdiği tüm kanallardan (e-belediye kapısı, e-devlet kapısı, sosyal medya, web siteleri, iç/dış sistemler, ücretsiz internet hizmeti noktalarından) verilerin toplanması, toplanan verilerin yapay zeka ve ileri veri analitiği (İVA) ile işlenmesi ve yorumlanması, vatandaş eğilimlerinin analizinin yapılması, hizmet kalitesinin artırılması, taleplerinin efektif olarak karşılanması, sorunlarının hızlı çözülmesinin sağlanması hedefleniyor.Akıllı Başvuru bir yerel yönetim kurumunda elektronik başvuruda yapay zekanın kullanıldığı ilk uygulama özelliği taşıyan bu proje özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde çok kullanıldı. Dijital vatandaşlık projesi ile şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişiye ulaşıldığı belirtildi.

Çağın teknolojisini yakından takip ediyoruz

Gelecekte gelişmiş ülkeler arasında yer almanın tek yolunun bilişim teknolojilerine yapacağı yatırımdan geçtiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çağın teknolojisini yakından takip ediyoruz. Bağcılar halkının ihtiyaçlarına da en üst seviyede cevap verebilmek için geliştirdiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu ödülün hak edilmesinde emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Geçmişteki başarılarımızın üzerine yenilerini katarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl 11.’si gerçekleşen etkinlik çerçevesinde IDC Dijital Platformu üzerinden online olarak canlı yayında dağıtılan ödüller sahibini buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gercekler

Evet bagcilarda CIO SUMMIT 2020 odulunu aldik ne dusunuyorsunuz diye anket yapmak lazim, hani herseye yapiyorsunuzya. Bakalim vatandas ne diyecek. Vall gulduruyorsunuz kendinize.
  • Yanıtla
Temel Karamollaoğlu'na sert tepki
Gündem

Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki geldi.

Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor
Dünya

Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor

Karayipler’de bir ülke olan Barbados’un Valisi Sandra Mason, bağımsız devlet olmak için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten onay aldıkları..
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı