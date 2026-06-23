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Gündem Dokunulmazlık zırhı kaldırılsın
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Dokunulmazlık zırhı kaldırılsın

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Dokunulmazlık zırhı kaldırılsın

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dokunulmazlıklar kaldırılsın” çıkışı, haklarında fezleke bulunan isimleri çılgına çevirdi. Bu çıkış rüşvet skandallarına karışan Özgür Özel ve tayfasıyla Meral Akşener’in çantacılığını yapan İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun kimyasını bozdu.

Buğra Kardan  İstanbul

Dervişoğlu, fondaş Sözcü TV’de “Rakibinizi siyasetten tasfiye etmek için Meclis çoğunluğunuza güvenerek böyle bir adımı atmaya kalkışmak, diktatörlüğün daniskasıdır. Bunu Kenan Evren bile yapmadı” ifadelerini kullanarak korkusunu belli etti. Demirtaş’ın dokunulmazlığını kaldırmaktan pişman olmadığını belirten Kılıçdaroğlu’na verip veriştirerek hem Özel’in avaneleri hem de Kandil’in aparatlarıyla aynı potada buluşan Dervişoğlu’na tepki yağdı. Adı İBB’nin şaibeli hafriyat ihalelerinde geçen Dervişoğlu’nun korku içinde olduğunu gören kamuoyundan “Dokunulmazlıklar kaldırılsın ki rüşvet alan, teröre yardım ve yataklık eden, memleketi karıştırmaya kalkan adaletten kaçamasın” çağrısı yükseldi. Akit’e konuşan Avukat Yurdal Kılıçer de şunları söyledi: “Bugüne kadar çok fazla dokunulmazlığın kaldırılması vakasına rastlanmadı. Ancak bu kadar örgütlü adi suç da karşımıza gelmedi. O nedenle ithamlar ciddi şekilde ele alınmalı. Kılıçdaroğlu’nun çağrısı olumludur. Her alanda her yerde arınmaya gidilmesi mecburiyet. Milletvekilliği zırhına bürünerek yargıdan kaçma imkânı olmamalıdır. Bu imtiyaz Özel ve taifesinde de başkasında da bulunmamalıdır. Hâsılı hata, yapanın yanına kâr kalmamalı. Dalavere döndüren, rüşvet alan, tahrik denemesinde bulunan, terör eyleminde bulunan milletvekili olsa da dokunulmazlığı kaldırılmalı. İddialar ve ithamlarla karşı karşıya kalan milletvekili de olsa yargılanmasının yolu açılmalı. Dokunulmazlığın ifade özgürlüğünü koruyacak şekilde sınırlanması adımı atılmalı.”

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