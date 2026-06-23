  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sahilde bunu görenler hayrete düşüyor! Parıltının nedeni ortaya çıktı Türkiye'deki savunma ihracatının yarısını o şirket yapıyor: İsmini duyan şaştı kaldı İkisi dünyada biri Türkiye'de yetişiyor: Kilosu 15 bin TL'den satılıyor! Koltuk uğruna yine provokasyon! Butlan Özgür ateşle oynuyor Rumlara karşı ayağa kalktılar: Türkiye'nin yanındayız onlar vazgeçilmez FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek! 24 yılda nereden nereye: Engelliye engel yok Giuseppe Cavo Dragone'den olay çıkış: ABD terk ederse eğer bir şey olmaz, Türkiye ile biz varız
Ekonomi
24
Yeniakit Publisher
İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

Son yıllardaki savaşlar ve küresel ekonomideki yaşanan değişimler ilerleyen yıllarda hangi hizmet ve ürünlerin daha değerli olacağına dair algıyı güçlendiriyor.

#1
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

2027'DE FİYATI YÜZDE 45 ARTACAK! Son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, jeopolitik gerilimler ve ticaret yollarındaki aksaklıklar üretim maliyetlerini artırırken, küresel arz zincirlerinde de önemli kırılmalara yol açtı. Yaşanan gelişmeler, birçok sektörde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

#2
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

FİYATI EN ÇOK ARTACAKLAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ! Öte yandan değişen tüketim alışkanlıkları, artan nüfus ve kaynaklara yönelik yükselen talep de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. 2027 yılında bazı kalemlerde dikkat çekici fiyat artışlarını beraberinde getirebilir.

#3
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

İŞTE 2027 YILINDA FİYATI ARTACAKLAR!

#4
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

20) KAHVALTILIK GEVREK | YÜZDE 0,8

#5
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

19) RESTORAN VE BARLARDA ALKOLLÜ İÇECEKLER | YÜZDE 1,2

#6
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

18) ŞEKER VE TATLILAR | YÜZDE 1,2

#7
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

S17) ÜT | YÜZDE 1,7

#8
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

16) EKMEK | YÜZDE 1,9

#9
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

15) TAZE MEYVELER | YÜZDE 2

#10
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

14) KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ | YÜZDE 2,6

#11
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

13) TÜTÜN VE SİGARA ÜRÜNLERİ | YÜZDE 2,8

#12
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

12) ELEKTRİK | YÜZDE 3

#13
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

11) SIĞIR VE DANA ETİ | YÜZDE 3,2

#14
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

10) AYAKKABI | YÜZDE 4,4

#15
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

9) KAHVE | YÜZDE 5,3

#16
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

8) TAZE SEBZELER | YÜZDE 7,1

#17
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

7) GİYİM | YÜZDE 7,8

#18
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

6) TOPLU TAŞIMA | YÜZDE 13,5

#19
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

5) OTELLER VE MOTELLER | YÜZDE 19,3

#20
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

4) UÇAK BİLETLERİ | YÜZDE 21

#21
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

3) DOMATESLER | YÜZDE 31,1

#22
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

2) BENZİN | YÜZDE 39,8

#23
Foto - İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!

1) ISITMA YAĞI | YÜZDE 45/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TIR devrildi, 2 milyondan fazlası kaçtı! Halka evden çıkmayın çağrısı yapıldı
Dünya

TIR devrildi, 2 milyondan fazlası kaçtı! Halka evden çıkmayın çağrısı yapıldı

Yaklaşık 23 ton ağırlığındaki arı kovanlarını taşıyan dev bir TIR'ın ABD'nin Teksas eyaletinde devrilmesiyle bölgede olağanüstü hal devreye ..
New York borsasının kafası karışık!
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık!

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı. Ülkenin dev teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın hissel..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD..
İstihbarat devreye girdi: Her yerde aranan Polonyalı turist ormanda asılı bulundu
Gündem

İstihbarat devreye girdi: Her yerde aranan Polonyalı turist ormanda asılı bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yaptıktan sonra uçağına binmek için otelden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Polonyalı tur..
Karadeniz sallanmaya devam ediyor! Sabahki sarsıntının ardından bir büyük deprem daha meydana geldi!
Gündem

Karadeniz sallanmaya devam ediyor! Sabahki sarsıntının ardından bir büyük deprem daha meydana geldi!

Karadeniz'de son dönemde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşlar arasında büyük bir tedirginliğe yol açarken, bölgeden peş peşe korkutan dep..
Başörtülülere kin kusmuştu! Laikçi bağnaza tutuklama talebi
Gündem

Başörtülülere kin kusmuştu! Laikçi bağnaza tutuklama talebi

Sosyal medyada “Kapalılar imha edilsin” diyerek Müslüman kadınlara nefret kusan Hatice Öncel isimli laikçi bağnaz, ifadesinin ardından tutuk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23