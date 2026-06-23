İşte 2027'de fiyatı fırlayacaklar! İlk sıradaki yüzde 45 yükselecek!
Son yıllardaki savaşlar ve küresel ekonomideki yaşanan değişimler ilerleyen yıllarda hangi hizmet ve ürünlerin daha değerli olacağına dair algıyı güçlendiriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son yıllardaki savaşlar ve küresel ekonomideki yaşanan değişimler ilerleyen yıllarda hangi hizmet ve ürünlerin daha değerli olacağına dair algıyı güçlendiriyor.
2027'DE FİYATI YÜZDE 45 ARTACAK! Son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, jeopolitik gerilimler ve ticaret yollarındaki aksaklıklar üretim maliyetlerini artırırken, küresel arz zincirlerinde de önemli kırılmalara yol açtı. Yaşanan gelişmeler, birçok sektörde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.
FİYATI EN ÇOK ARTACAKLAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ! Öte yandan değişen tüketim alışkanlıkları, artan nüfus ve kaynaklara yönelik yükselen talep de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. 2027 yılında bazı kalemlerde dikkat çekici fiyat artışlarını beraberinde getirebilir.
İŞTE 2027 YILINDA FİYATI ARTACAKLAR!
20) KAHVALTILIK GEVREK | YÜZDE 0,8
19) RESTORAN VE BARLARDA ALKOLLÜ İÇECEKLER | YÜZDE 1,2
18) ŞEKER VE TATLILAR | YÜZDE 1,2
S17) ÜT | YÜZDE 1,7
16) EKMEK | YÜZDE 1,9
15) TAZE MEYVELER | YÜZDE 2
14) KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ | YÜZDE 2,6
13) TÜTÜN VE SİGARA ÜRÜNLERİ | YÜZDE 2,8
12) ELEKTRİK | YÜZDE 3
11) SIĞIR VE DANA ETİ | YÜZDE 3,2
10) AYAKKABI | YÜZDE 4,4
9) KAHVE | YÜZDE 5,3
8) TAZE SEBZELER | YÜZDE 7,1
7) GİYİM | YÜZDE 7,8
6) TOPLU TAŞIMA | YÜZDE 13,5
5) OTELLER VE MOTELLER | YÜZDE 19,3
4) UÇAK BİLETLERİ | YÜZDE 21
3) DOMATESLER | YÜZDE 31,1
2) BENZİN | YÜZDE 39,8
1) ISITMA YAĞI | YÜZDE 45/ derleyen: haber7
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