Binlerce FETÖ’cü ‘bot’ Özel’i desteklemiş

Birçok şaibenin ayyuka çıktığı kurultayla CHP’yi ele geçiren Özgür Özel ve butlan yönetiminin birlikte hareket ettiği fondaş medyanın akçeli ve kirli ilişkiler ağı, sol siyaseti ve medyayı skandalların merkezi haline getirdi. Kılıçdaroğlu yanlısı Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özel’in döneminde yandaş yayın organları ve sosyal medya hesaplarına CHP’nin kasasından 755 milyon TL gönderildiğini açıklayarak kirli çarkı ortaya koymuştu.

HER TARAFTAN YEMLEMİŞLER

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat ise CHP’deki butlan yönetimi destekleyen 34 bin trol hesap tespit ettiklerini ve bunlardan 3 bin 400’ünün FETÖ iltisaklı olduğunu belirtirken, bu hesaplardan 1900’ünün Ekrem İmamoğlu ve FETÖ’yle işbirliği içinde olduğunu açıklayınca ortalık iyice karıştı. Ayrıca “yalan haber mizahı” yapan X hesabı Zaytung’un 15 milyon TL karşılığında Özel ve ekibine satıldığı, yandaş Halk TV ve Sözcü grubunun büyük bir bankanın genel müdüründen şantajla 100 milyon dolar usulsüz kredi alarak üzerine yattığı iddiaları eklenince siyaset ve medya kulisleri iyice karıştı.

SATANLAR-KİRLETENLER SÜRÜSÜ

Akçeli ilişkiler ağına tepki gösteren Türkiye Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin, şunları söyledi: “Gazetecilik, gücü elinde bulunduranları denetlemek ve halka gerçekleri aktarmak için var olan onurlu bir meslektir. Ancak bugün karşımızda duran tablo, kendisini ‘muhalif’ veya ‘bağımsız’ olarak tanımlayan bir kısım medyanın, denetlemekle yükümlü olduğu siyasi odakların maaşlı birer aparatına dönüştüğünü açıkça göstermektedir. Siyasetin parayla, medyanın ise fonlarla dizayn edildiği bu kirli ekosistem, sadece sol siyaseti değil, topyekûn toplumsal güveni de lağıma dönüştürmüştür. Cumhuriyetin kurucu partisinin iletişim koordinatörünün ağzından dökülen ifşaat dehşet vericidir: 34 bin trol hesap, karanlık yapılarla kurulan işbirlikleri ve kamuoyunu yönlendirmek için beslenen dijital lejyonerler... Topluma ‘demokrasi’ ve ‘şeffaflık’ vaat edenlerin, perde arkasında nasıl bir algı operasyonu ordusu kurduğunu görmek tam bir ikiyüzlülük örneğidir. Parayı verenin düdüğü çaldığı bu düzende, ne eleştirinin namusu kalmıştır ne de mizahın. Kalemini satanların ve siyaseti kirletenlerin bu ülkeye verebileceği hiçbir gelecek yoktur.”

KİRLİ KAPTAN TEMİZ SU İÇİLMEZ!

Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır da şunları dile getirdi: “İmamoğlu vesayetindeki CHP’nin kiralık ya da tetikçi tutarak, PR’larını yaparak, kamuoyunda bir baskı, bir algı üretme, bunların ana hedefleri. Kılıçdaroğlu’nun ‘arınacağız, partiyi temizleyeceğiz’ demesi doğru bir tespit. Çünkü kirli kaptan temiz su içilmez. Orada temiz siyaset yapmak mümkün değil. Çünkü ilişkiler ağı, network olduğu gibi kirli. Ne eser var, ne hizmet var, ne memleket derdi var, ne vatandaşın derdi var. Böyle bir siyaset anlayışı olmayınca doğal olarak da iktidarı ele geçirmek için ya ellerine aldıkları taşlarla ya da işte ana akım medya, sosyal medya, anketler üzerinden gidiyorlar. İBB’nin birçok parası da böyle anketçilere ya da televizyonculara falan gitmiştir. Bu bir devlet operasyonu ve devlet CHP’nin bağırsaklarını temizliyor. Devlet CHP’de tespit ettiği kirli düzene son veriyor.”