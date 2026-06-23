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Ekonomi Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek!
Ekonomi

Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek!

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Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine katılacak. Şimşek, uluslararası yatırımcılarla görüşerek Türkiye ekonomisi ve reform gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek.

Bakan Şimşek, İngiltere'de yürüteceği temaslar nedeniyle bu akşam Londra'ya gidecek.

"London Climate Action Week" etkinliği dolayısıyla gerçekleştireceği temasları kapsamında küresel yatırımcılarla bir araya gelecek olan Şimşek, iklim finansmanı, sürdürülebilir büyüme ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek'in temasları, Türkiye'nin bu yıl Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde iklim finansmanı gündeminin ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEK

Program kapsamında Şimşek, Net Zero Delivery Summit ile Climate Resilience Finance Summit programlarının açılış oturumlarında konuşacak.

Bakan Şimşek, ayrıca BNP Paribas Türkiye Konferansı'nda yatırımcılarla bir araya gelerek, uluslararası fon yöneticileri ve yatırımcılara Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve reform gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek, yarın başlayacak temaslarının ardından perşembe günü yurda dönecek.

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