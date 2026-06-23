Ölüm gömleğinden yakaladı! Gömlek ağaca takıldı, traktörün altına düştü, ezilerek hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde gömleğinin ağaç dalına takılması sonucu düşerek kullandığı traktörün altında kalan çiftçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Nizip'in Dayıdağı Mahallesi'nde traktörüyle fıstık tarlasını süren Übeyt Yener (46), seyir halindeyken gömleğinin ağaç dalına takılması sonucu dengesini kaybederek düştü. Bu sırada traktör, düşen sürücü Übeyt Yener'in üzerinden geçti. Olay sonrası ağır yaralanan Übeyt Yener, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yener, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından teslim alınan yakınları tarafından Nizip ilçesi Tosunlu Mahallesi'nde defnedildi.