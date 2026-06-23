24 yılda nereden nereye: Engelliye engel yok

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2026-2030) Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, engelli politikalarına bakarken meseleyi yalnızca ihtiyaçlar, destekler ve hizmetler üzerinden okumanın eksik kalacağını söyleyerek, "Çünkü burada asıl gördüğümüz şey, insanın sahip olduğu büyük potansiyeldir. Her bireyin hayata kattığı bir değer, taşıdığı bir tecrübe, ortaya koyabileceği bir kabiliyet vardır. Bizim sorumluluğumuz, bu değerin görünür olacağı, bu kabiliyetin gelişeceği, bu tecrübenin toplumsal hayata yön vereceği imkanları oluşturmaktır. Bu nedenle engelli politikalarını bir sosyal hizmet alanı olarak değil insan sermayesini, toplum dayanışmasını ve ortak yaşam kültürünü büyüten stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz. Çünkü engelli bireylerin her alanda daha fazla yer alması sadece bireysel hayatları zenginleştirmez; toplumun bakışını genişletir, kurumların kapasitesini artırır, hizmet kalitesini yükseltir, birlikte yaşama kültürünü derinleştirir. Bu yüzden bizim için engelli politikaları, insanı merkeze alan kalkınma anlayışının en canlı göstergelerinden biridir. Peki neden böyle bir perspektif olmalı? Çünkü engelli bireyleri yalnızca korunması gereken kişiler olarak konumlandıran dil, onları pasif bir noktaya iter. Oysa güçlü bir politika dili, engelli bireyi hayatın öznesi olarak görür; eğitim alan, çalışan, üreten, karar veren, katkı sunan, yön gösteren, ilham veren etkin bir birey olarak kabul eder” dedi.