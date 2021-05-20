İdari ve akademik kadro ne zaman aşılanacak?

Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na yüz yüze öğrenimin başlamasına ilişkin çok önemli bir yazı iletti. YÖK, örgün eğitimde okuyan öğrencilerin, idari ve akademik kadrolardaki personellerin Eylül ayına kadar aşılama olayının tamamlanmasını istedi.

YÖK üniversitelerde bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderen YÖK, yazısında“Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır, aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?

YÖK, göndermiş olduğu yazısında yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için yüz yüze öğrenim görecek öğrencilerin, idari ve akademik personellerin Eylül 2021 tarihine kadar aşılanması gerektiğini talep etti.

YÖK, Sağlık Bakanlığı’na konuya ilişkin gönderdiği yazısında şu ifadelere yer verdi;

“Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim”