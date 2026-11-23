Gayrimenkul sektöründe geliştirdiği nitelikli projelerle dikkat çeken İDAKON Yapı, Paşaköy’de ASAN Yapı ortaklığıyla hayata geçirdiği İDAPARK Paşaköy projesinin satış ofisinde özel bir müşteri etkinliğine ev sahipliği yaptı. Konut sahibi olmak isteyenlerin ve yatırımcıların yoğun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, şirketin Paşaköy’de inşa edilen İDAPARK Paşaköy ve Sancaktepe’de yükselen İDAPARK Yıldız projeleri tanıtıldı. Ziyaretçiler, her iki projenin sunduğu yaşam olanaklarını ve yatırım fırsatlarını yakından değerlendirme imkânı buldu. Satış ofisinde gün boyunca yaşanan yoğun ziyaretçi trafiği, İDAKON Yapı’nın projelerine gösterilen ilginin önemli bir göstergesi oldu.

İKİ PROJEYE DE YOĞUN İLGİ

İDAPARK Paşaköy satış ofisinde gerçekleştirilen etkinlik, her iki projeyi yakından tanımak isteyen çok sayıda ziyaretçiyi bir araya getirdi. Organizasyon kapsamında satış danışmanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren konuklar, İDAPARK Paşaköy ve İDAPARK Yıldız projelerinin mimari özellikleri, daire alternatifleri, sosyal donatı alanları ve satış koşulları hakkında detaylı bilgi aldı.

Gün boyunca devam eden yoğunluk, nitelikli konut projelerine yönelik ilgiyi de gözler önüne serdi. Ziyaretçilere sunulan sokak lezzetleri ise organizasyona eşlik eden ikramlar arasında yer aldı. Etkinlik, potansiyel alıcıların her iki projeyi karşılaştırmalı olarak değerlendirmelerine ve satış ekipleriyle doğrudan iletişim kurmalarına olanak sağladı.

İDAPARK PROJELERİ KONUT ALICILARININ ODAĞINDA

İDAKON Yapı tarafından Paşaköy’de inşa edilen İDAPARK Paşaköy ve Sancaktepe’de hayata geçirilen İDAPARK Yıldız projeleri, modern mimari anlayışları, fonksiyonel yaşam alanları ve konum avantajlarıyla konut alıcılarının dikkatini çekiyor. Şirketin sektördeki deneyimi ve kalite odaklı yaklaşımıyla geliştirilen her iki proje, hem oturum hem de yatırım amacıyla konut arayanlara farklı alternatifler sunuyor.

Müşteri memnuniyetini ve doğrudan iletişimi ön planda tutan İDAKON Yapı, gerçekleştirdiği özel etkinlikle ziyaretçilerin her iki projeyi kapsamlı biçimde tanımalarına imkân sağladı. Organizasyona gösterilen yoğun ilgi, İDAPARK Paşaköy ve İDAPARK Yıldız projelerinin konut alıcıları nezdinde oluşturduğu ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.