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Gündem “İdamlıklar” yakalandı!
Gündem

“İdamlıklar” yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-23 09:49:00 -
"İdamlıklar" yakalandı!

Özellikle gençlere yönelik en büyük tehditlerin başında gelen uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor. Son olarak Kırklareli’nde 14 uyuşturucu kaçakçısı daha enselendi. Operasyon görüntüleri filmleri aratmadı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 14 adrese, 100 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği ile dronun da kullanıldığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


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Yorumlar

Arasıra sallamak gerek

Arasıra İran’daki gibi bunları meydanlarda sallamak gerek. Yoksa bu işin sonu yok.
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