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Gündem İdam ve AYM’ye yeşil ışık
Gündem

İdam ve AYM’ye yeşil ışık

TBMM çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezası tartışmalarına ilişkin “Benim yaklaşımımı herhalde biliyorsunuz. Meclis’ten idamla ilgili karar çıktığında, bana gelmeyecek mi bu, bana geldiğinde ben bunu onaylarım.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:04:00 -
İdam ve AYM’ye yeşil ışık

Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, AYM’nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasına ilişkin açıklamasıyla ilgili de, “Bu da yine parlamento çalışmasıdır. Parlamento, AYM’yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım” ifadelerini kullandı.

HDP’nin yeri ya dağdır ya sokaklardır

Yeni yasama yılı açılışında HDP’nin, Genel Kurul salonunda bulunmamasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, “Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır” dedi.

Paşinyan'a soracak değiliz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, uluslararası topluma Türkiye’nin, “Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmaması çağrısı”nın hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Biz ne yapacağımızı Paşinyan’a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik. Bugünkü Meclis konuşmamda da zaten bunları dinlediniz” ifadelerini kullandı. Kovid-19 vaka sayısına yönelik tartışmaya da cevap veren Erdoğan, şunları kaydetti:

Karakoç'un şiiriyle mesajı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul’daki konuşmasında Yazarımız Abdurrahim Karakoç’un gazetemizde iki gün önce yayınladığımız Ermenistan’ın Azerbaycan toprağı Karabağ’ı işgal ettiği dönemde yazdığı “Böyle geldi böyle gitmez bu oyun. Zalimleri iflah etmez bu oyun. Umdukları gibi bitmez bu oyun. Mazlumların ekmeği tuzu bizdedir. Sizdeki yaranın özü bizdedir” dizelerini okudu.

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