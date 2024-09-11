İdam hemen şimdi! Hukuk bu pisliğe hak ettiği cezayı kesemiyorsa toplum vicdanı nasıl rahatlar?

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, çocuklara yönelik şiddetin ve cinayetlerin ancak idam cezasıyla önlenebileceğini söyledi. Şahin, Narin’in ölümünün ardından sanıkların ifadesini değiştireceklerini ve olayın üstünün kapatılmaya çalışılacağını öne sürdü. Geçmişte yaşanan benzer vakalara değinerek, bu tür suçların cezasız kalmasının toplumda adalete olan inancı sarstığını belirten Şahin, idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini vurguladı. Zafer Şahin, özetle şunları kaydetti:

"(...) Ne güzel söylemiş Alev Alatlı… Her yasal olan hak helal değildir. Mühim olan helalleşmektir.

Çocuğa kıyan bir alçakla kim, nasıl helalleşebilir? Hele de hukuk bu pisliğe hak ettiği cezayı kesemiyorsa toplum vicdanı nasıl rahatlar?

Kimse kendini kandırmasın. 8 yaşındaki Narin ilk kurban değil. Son da olmayacak. Narin’den önce Ağrı’daki Leyla’yı, Giresun’da masum çocuklarımızı koruyabildik mi? Leyla’nın cansız bedeninin tam 18 gün sonra tıpkı Narin gibi bir dere kenarında bulunması tesadüf mü?

Göreceksiniz Narin vakasında da ifadesini değiştiren sanıklar ortaya çıkacak, olayın üstü kapatılmaya çalışılacak.

Şundan hiç şüpheniz olmasın… Çocuğa, kadına, masumlara yönelik şiddetin, cinayetin hukuktaki karşılığı idam olmadıkça katiller ve onlara kol kanat gerenler durmayacak. (...)"

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