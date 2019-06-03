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İdam ettiği iddia edilmişti! Görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Kore medyası geçtiğimiz günlerde idam edildiği idddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol'u bir konserde gösteren fotoğraf yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:05
İdam ettiği iddia edilmişti! Görüntüleri ortaya çıktı

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'da çıkan, Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim'in iki ülke arasındaki ikinci nükleer zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dışişleri bakanlığında çalışan 4 kıdemli yetkili ile Pyongyang yakınındaki Mirim Havaalanı'nda infaz edildiğine ilişkin haberin ardından Kuzey Kore devlet medyası, diplomatın Kuzey Kore lideri Kim ile davetliler arasında olduğu bir konserin fotoğraflarına yer verdi.

Fotoğrafta özel temsilci Kim'in, ordu mensuplarının eşleri tarafından düzenlenen konserde Kuzey Kore lideri Kim ile protokol sıralarında sanatçıları alkışladığı görülüyor.

Esir kampına yolladığı öne sürülmüştü

Güney Kore gazetesinde yer alan haberde, zirve sırasında Kim'in çevirmenliğini yapan Shin Hye Yong'ın da zirve sonrası "otoriteye karşı gelmek" suçlamasıyla esir kampına yollandığı ileri sürülürken, Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'ın ise Hanoi zirvesinden bu yana hiç görülmediği belirtilmişti.

Kuzey Kore tarafından iddialara ilişkin herhangi açıklama yapılmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim, 26-27 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadı." demişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmelerin süreceğini dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:05
  1. kim jong un
  2. ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol

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