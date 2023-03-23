İdam edin bunları! Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda rezalet

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesinde 4 kişinin uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı bilgisi elde eden jandarma ekipleri hemen harekete geçti.

Bu çerçevede adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden R.C., M.D., H.P. ve V.U. isimli şüpheli şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 13 gram toz esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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