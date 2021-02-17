İdam edildiği düşünülen 'First Lady' ortaya çıktı
Bir yıldan fazla süredir ortalıkta görülmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi ortaya çıktı. Yerel halk tarafından idam edildiği düşünülen First Lady, Kuzey Kore lideri ile beraber merhum lider Kim Jong-il'in doğum günü anısına düzenlenen konsere katıldı.
Kuzey Kore'nin uzun bir süredir ortalıkta görülmeyen First Lady'si Ri Sol-ju, en son geçen yıl ocak ayında görülmüştü. Ortadan kaybolması endişe yaratan First Lady, sonunda ortaya çıktı.
Ri Sol-ju, salı gecesi merhum lider Kim Jong-il'in doğum günü anısına düzenlenen konsere kocasıyla birlikte katıldı.
Bazı kişiler, Kim Jong-un'un eşini idam ettiğini düşünüyordu.
Güney Kore istihbaratı, geçen hafta First Lady'nin güvende olduğunu ve çocuklarıyla zaman geçirdiğini söylemişti.
Merhum lider Kim Jong-il'in doğum günü anısına düzenlenen konserde eşiyle birlikte poz veren Ri Sol-ju halinden memnun görünüyordu.
Öte yandan Kim ve Ri dahil olmak üzere konsere katılanlar, maske takmayarak ülkede koronavirüs vakası bulunmadığını kanıtlamaya çalıştı.