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Dünya İdam edildiği düşünülen 'First Lady' ortaya çıktı
Dünya

İdam edildiği düşünülen 'First Lady' ortaya çıktı

Bir yıldan fazla süredir ortalıkta görülmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi ortaya çıktı. Yerel halk tarafından idam edildiği düşünülen First Lady, Kuzey Kore lideri ile beraber merhum lider Kim Jong-il'in doğum günü anısına düzenlenen konsere katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:44:00 -
İdam edildiği düşünülen 'First Lady' ortaya çıktı

Kuzey Kore'nin uzun bir süredir ortalıkta görülmeyen First Lady'si Ri Sol-ju, en son geçen yıl ocak ayında görülmüştü. Ortadan kaybolması endişe yaratan First Lady, sonunda ortaya çıktı.

Ri Sol-ju, salı gecesi merhum lider Kim Jong-il'in doğum günü anısına düzenlenen konsere kocasıyla birlikte katıldı.

Bazı kişiler, Kim Jong-un'un eşini idam ettiğini düşünüyordu.

Güney Kore istihbaratı, geçen hafta First Lady'nin güvende olduğunu ve çocuklarıyla zaman geçirdiğini söylemişti.

Merhum lider Kim Jong-il'in doğum günü anısına düzenlenen konserde eşiyle birlikte poz veren Ri Sol-ju halinden memnun görünüyordu.

Öte yandan Kim ve Ri dahil olmak üzere konsere katılanlar, maske takmayarak ülkede koronavirüs vakası bulunmadığını kanıtlamaya çalıştı.

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