Idai kasırgasında bilanço ağır: 843 kişi öldü, 3 milyon insan yardım bekliyor

Afrika'nın doğusunu vuran Idai kasırgasında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Son rakamlara göre, kasırgadan etkilenen üç Afrika ülkesinde en az 843 kişi hayatını kaybetti.

Idai kasırgası nedeniyle ölen yüzlerce kişinin yanında binlerce Afrikalı kasırga sonrası açlıkla ve barınma sorunuyla karşı karşıya. Komşu ülkeler Mozambik, Zibabwe ve Malawi'de insanlar kasırga öncesi şiddetli yağmur, sonrasında meydana gelen sel felaketi ve şiddetli fırtınalar sonucu hayatını kaybetti.

Ölü sayısı bini bulabilir

Mozambik devlet başkanı kasırganın ardından yaptığı ilk açıklamalarda ölü sayısının bini bulacağını, sel sularında çok sayıda ceset görüldüğünü söylemişti.

Mart ayında etkili olan kasırga nedeniyle binlerce insan evsiz kalırken ülkelerde yiyecek ve su ihtiyacı artıyor.

Birleşmiş Milletlere göre Idai kasırgasından etkilenen kişi sayısı:

Mozambik

Ölü sayısı: 598

Yaralı sayısı: 1,641

Zarar gören konut sayısı: 112 bin

Etkilenen insan sayısı: 1 milyon 850 bin

Zimbabwe

Ölü sayısı: 259

Yaralı sayısı: 200

Etkilenen insan sayısı: 250 bin

Malawi

Ölü sayısı: 60

Yaralı sayısı: 672

Etkilenen insan sayısı: 868 bin

Idai kasırgası ayrıca bu ülkelerde kolera başta olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasına da sebebiyet verdi.