0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Idai kasırgasında bilanço ağır: 843 kişi öldü, 3 milyon insan yardım bekliyor

Afrika'nın güneyinde, Idai kasırgasından etkilenen üç ülkede ölü sayısı 843 kişiye ulaştı.

07 Nisan 2019 Pazar 01:25
Idai kasırgasında bilanço ağır: 843 kişi öldü, 3 milyon insan yardım bekliyor

Afrika'nın doğusunu vuran Idai kasırgasında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Son rakamlara göre, kasırgadan etkilenen üç Afrika ülkesinde en az 843 kişi hayatını kaybetti.

Idai kasırgası nedeniyle ölen yüzlerce kişinin yanında binlerce Afrikalı kasırga sonrası açlıkla ve barınma sorunuyla karşı karşıya. Komşu ülkeler Mozambik, Zibabwe ve Malawi'de insanlar kasırga öncesi şiddetli yağmur, sonrasında meydana gelen sel felaketi ve şiddetli fırtınalar sonucu hayatını kaybetti.

Ölü sayısı bini bulabilir

Mozambik devlet başkanı kasırganın ardından yaptığı ilk açıklamalarda ölü sayısının bini bulacağını, sel sularında çok sayıda ceset görüldüğünü söylemişti.

Mart ayında etkili olan kasırga nedeniyle binlerce insan evsiz kalırken ülkelerde yiyecek ve su ihtiyacı artıyor.

Birleşmiş Milletlere göre Idai kasırgasından etkilenen kişi sayısı:

Mozambik

Ölü sayısı: 598
Yaralı sayısı: 1,641
Zarar gören konut sayısı: 112 bin
Etkilenen insan sayısı: 1 milyon 850 bin

Zimbabwe

Ölü sayısı: 259
Yaralı sayısı: 200
Etkilenen insan sayısı: 250 bin

Malawi

Ölü sayısı: 60
Yaralı sayısı: 672
Etkilenen insan sayısı: 868 bin

Idai kasırgası ayrıca bu ülkelerde kolera başta olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasına da sebebiyet verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 01:25
  1. Afrika
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Idai kasırgası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin 'F-35' blöfü: Türkiye'yi çıkarırlarsa...
    1. ABD'nin 'F-35' blöfü: Türkiye'yi..
    2. Yüzde 62'si sayıldı! İşte İstanbul'da..
    3. Büyükelçi Reyes: Çok yaşa Türkiye
    4. Idai kasırgasında bilanço ağır: 843..
    5. Taliban Türkmenistan sınırında iki..
    6. İstanbul Havalimanı hakkında algı..
    7. Niğde’de vahşet, kız kardeşini bıçakla..
    8. Hatay’dan acı haber: 1 Şehit
    9. Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"
    10. Başkan Ahmet Aras, Bodrum Çarşı..
    11. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'ndan..
    12. Hatay’da nöbet tutan 1 asker şehit oldu
    13. Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de..
    14. Mısır'da 7 muhalif hakkında idam kararı!
    15. "Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten..
    16. Özcan Deniz İsrail'de konser verdi
    17. Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yola..
    18. İyi Parti o ilde itiraz etmişti... AK..
    19. Iğdır’da seçim iptali başvurusu..
    20. Paris’te bir binada patlama: yaralılar..
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2019
    22. 1. Avrupa Açık Plaj Tekvando Poomse..
    23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli..
    24. "Meçhul Paşa" oyunu tiyatroseverlerle..
    25. Yıldız Parkı’nın duvarında çökme..
    26. Paris'te şiddetli patlama: Yaralılar..
    27. Galatasaray, Nice Kulübü ile iş..
    28. GÜNCELLEME - Şişli'de zincirleme..
    29. Barcelona, Atletico ile arasındaki..
    30. İstanbul’da yarın bu yollara dikkat
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Asansörlü binalarda oturanlar dikkat! Zorunlu hale getirildi
    Asansörlü binalarda oturanlar dikkat! Zorunlu hale getirildi