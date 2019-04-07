Idai kasırgasında bilanço ağır: 843 kişi öldü, 3 milyon insan yardım bekliyor
Afrika'nın güneyinde, Idai kasırgasından etkilenen üç ülkede ölü sayısı 843 kişiye ulaştı.07 Nisan 2019 Pazar 01:25
Afrika'nın doğusunu vuran Idai kasırgasında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Son rakamlara göre, kasırgadan etkilenen üç Afrika ülkesinde en az 843 kişi hayatını kaybetti.
Idai kasırgası nedeniyle ölen yüzlerce kişinin yanında binlerce Afrikalı kasırga sonrası açlıkla ve barınma sorunuyla karşı karşıya. Komşu ülkeler Mozambik, Zibabwe ve Malawi'de insanlar kasırga öncesi şiddetli yağmur, sonrasında meydana gelen sel felaketi ve şiddetli fırtınalar sonucu hayatını kaybetti.
Ölü sayısı bini bulabilir
Mozambik devlet başkanı kasırganın ardından yaptığı ilk açıklamalarda ölü sayısının bini bulacağını, sel sularında çok sayıda ceset görüldüğünü söylemişti.
Mart ayında etkili olan kasırga nedeniyle binlerce insan evsiz kalırken ülkelerde yiyecek ve su ihtiyacı artıyor.
Birleşmiş Milletlere göre Idai kasırgasından etkilenen kişi sayısı:
Mozambik
Ölü sayısı: 598
Yaralı sayısı: 1,641
Zarar gören konut sayısı: 112 bin
Etkilenen insan sayısı: 1 milyon 850 bin
Zimbabwe
Ölü sayısı: 259
Yaralı sayısı: 200
Etkilenen insan sayısı: 250 bin
Malawi
Ölü sayısı: 60
Yaralı sayısı: 672
Etkilenen insan sayısı: 868 bin
Idai kasırgası ayrıca bu ülkelerde kolera başta olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasına da sebebiyet verdi.
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