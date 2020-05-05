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Aktüel

İçtiği kolonya sonrası komaya giren kişi öldü

Sivas’ta içtiği kolonya sonrası komaya giren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:39:49 -
İçtiği kolonya sonrası komaya giren kişi öldü

Sivas’ta içtiği kolonya sonrası komaya giren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Cami Kebir Mahallesi’ndeki bir pansiyonda gerçekleşti. Pansiyonda yaşayan Adnan Kılıç (57) fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Hastaneye kaldırılan şahsın kolonya tüketmesinden dolayı alkol komasına girdiği tespit edildi. Şahıs bir süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden şahıs, Yukarı Tekke Sıra mezarlığında defnedilecek.

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