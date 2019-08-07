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İcralık olan yaşlı kadın oğlu tarafından darp edildi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde icra yüzünden annesini darp ettiği ileri sürülen şahıs gözaltına alındı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:11
İcralık olan yaşlı kadın oğlu tarafından darp edildi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde icra yüzünden annesini darp ettiği ileri sürülen şahıs gözaltına alındı.


Olay, Yenisarıbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşındaki C.C., annesine gelen icra yüzünden kendisinin maaşının kesildiği gerekçesiyle annesi A.C. ile tartıştı. C.C., annesini darp ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.C., adliyeye sevk edildi. Yaralanan anne A.C. ise Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:11
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