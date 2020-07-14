İcradan araba nasıl alınır? İcralık Arabalar sahibinden

2020 yılının ilk yarısında en çok satılan ikinci el araç markaları arasında ilk sırada Volkswagen bulunuyor. Volkswagen'i çok yüksek olmayan bir fark ile Renault takip ediyor. En hızlı satılan markalar ise 29 gün ile Peugeot ile Fiat oldu. Araba satın almak isteyenlerin uğrak yerlerinden biri de icralık araç ilanları. Peki icradan araba almak nasıl olur?

Hacizli araç satış ihalesine katılmak için gerekli belgeler nelerdir?

İhale Katılım Formu (Form-7) eksiksiz olarak doldurulup ihale saatinin başlangıcından en az 30 dakika önce görevlilere teslim edilir ve bu sırada kendilerine Pey sürme işlemi için gerekli olan Açık Artırma Katılım Tabelası verilir.

Başkası adına ihaleye katılabilmek mümkün müdür?

Gerçek veya Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak olan kişiler Noterden onaylı İmza Sirküleri veya Vekaletname ibraz etmek şartıyla ihaleye katılabilirler.

Araç satış ihalesinde birden fazla araç satın alınabilir mi?

Açık artırma kurallarına riayet etmek şartı ile bir kişi dilediği her ihaleye katılıp dilediği sayıda araç satın alabilir.

Hacizli araç satış ihalesinde Teminat alınıp alınmadığı.

Alıcılar ihaleye katılabilmek için teminat vb. hiçbir ödeme yapmamaktadırlar.

İhale sonrası ihale bedeli ne kadar süre içerisinde nereye ödenir?

6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun’un 85 inci maddesinin 4 üncü bendinde “satılan mal bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Satış sonrası tanzim edilen araç satış tutanağında, verilecek süre ile ilgili yetki satış ekibine verilmiş olup satış bedelinin ödenmesi ile ilgili süre talebinde bulunulması ve bu sürenin satış komisyonu tarafından satış tutanağında belirtilmesi gerekir.

Satış bedeli alacaklı Vergi Dairesine yatırılır.

İhaleye girmeden önce araçları nasıl görebiliriz?

Özellikle Güneşli Hacizli Araçlar Satış Merkezinde satışa çıkarılan araçların tamamının resimleri ile araçlara ait özelliklerinin yer aldığı bilgiler www.ivdb.gov.tr adresli Başkanlığımız internet sitesi ile sahibinden.com adresli internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca burada ihaleye çıkan araçları hafta içi her gün 10.30., 11.30., 13.30., 14.30., 15.30. saatlerinde yerinde görme imkanı bulunmaktadır.

İhale başlangıç fiyatı nedir?

İhalenin açılış fiyatı aracın muhammen bedelinin %75’i dir. Teklif edilen değer eğer bunun altında olur veya hiç alıcı çıkmazsa ilgili araç 1 inci artırma tarihinden başlayarak 7 nci günün sonunda 2 nci kez satışa çıkarılır. Bu ikinci arttırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır. (2 nci satışta teklif edilen değer aracın 2 nci el fiyatının çok altında ve verilen tekliflerin hiçbirisi uygun görülmez ise satış gerçekleştirilmez ve araç pazarlıkla satışa kalır.)

Pazarlığa kalan araçlarda satış prosedürü nedir?

1 inci ve 2 nci satış sonrası satılamayan araçlar Pazarlık Usulü ile satılır. 2 nci satış tarihinden itibaren 15 gün süre ile satıştaki araç ile ilgili Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu doldurulmak suretiyle teklifler alınır. 15 günlük sürenin bitiminde eğer verilen teklifler uygun görülürse el piyasa fiyatına göre yapılacak değerlendirmeye göre) en yüksek tutarlı teklif verene satış işlemi gerçekleştirilir. Eğer verilen tekliflerin hiçbiri uygun görülmezse 6 aylık süre içerisinde pazarlık usulü satışa devam edilir.

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