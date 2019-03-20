İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6 kilo altın ele geçirildi Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği için çıkarıldığı mahkemece tutuklanan icra müdürü Sedat D'nin suçtan elde ettiği paralarla aldığı 6 kilo 14 gram altın ele geçirildi.

Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddiasıyla tutuklanan icra müdürünün suçtan elde ettiği paralarla aldığı ileri sürülen yaklaşık 6 kilo 14 gram altın, polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonda ele geçirildi. Zimmetine geçirdiği paralarla altın şipariş etti Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla 3 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedat D'nin suçtan elde ettiği paralarla İstanbul'da bir firmaya altın sipariş ettiğini belirledi. Kilolarca altın ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 kilo 995 ayar külçe ile 14,85 gram altın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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