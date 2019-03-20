0553 313 94 23

İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6 kilo altın ele geçirildi

Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği için çıkarıldığı mahkemece tutuklanan icra müdürü Sedat D'nin suçtan elde ettiği paralarla aldığı 6 kilo 14 gram altın ele geçirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:56
İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6 kilo altın ele geçirildi

Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddiasıyla tutuklanan icra müdürünün suçtan elde ettiği paralarla aldığı ileri sürülen yaklaşık 6 kilo 14 gram altın, polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonda ele geçirildi.

Zimmetine geçirdiği paralarla altın şipariş etti

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla 3 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedat D'nin suçtan elde ettiği paralarla İstanbul'da bir firmaya altın sipariş ettiğini belirledi.

Kilolarca altın ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 kilo 995 ayar külçe ile 14,85 gram altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:56
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Eskişehir
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı t

YORUM YAZ

  • LaskaLaska1 sa önce
    Bu icra mudurlukleri tam cete gibi calisiyor bir seu sormuya gidi yosun karsi tarafin avukatinin haper i oluyo r bir dilekce veriyon aylar oluyor cevap gelmiyor bu icra dairelerine bir nester vurulmasi acil gerekir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Canımıza zarar gelmediğine şükrediyoruz"
  1. "Canımıza zarar gelmediğine..
  2. "Ekonomik istikrarın temeli, siyasi..
  3. "Suriyeli mültecilerin yükünü..
  4. Kerkük'te 6 DEAŞ militanı yakalandı
  5. Eden Hazard'tan Real Madrid'e yeşil ışık
  6. Adana'da iş adamının öldürülmesi davası
  7. Seçime 10 gün kala İstanbul'da son..
  8. Çin'de tecrübeli K9 klonlandı
  9. "İhracata verilen desteklerde..
  10. Yeni Zelandalı uzmanlar: Saldırıdan..
  11. New York borsası düşüşle açıldı
  12. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA..
  13. Süper Lig'de 5 haftalık program..
  14. "Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum..
  15. Dünya Down Sendromlular Günü..
  16. Huzurevine sanat dolu ziyaret
  17. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
  18. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
  19. Sapkın papazlar katolikleri..
  20. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
  21. 43 hafız icazetini aldı
  22. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
  23. İYİ Parti ve CHP’li..
  24. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
  25. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
  26. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
  27. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
  28. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
  29. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
  30. Denizli Valisi Karahan depremin..
Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

Günün Karikatürü

20 Mart 2019
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"