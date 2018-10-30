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İçkicilerin tüfek şakası kötü bitti

İzmit'te, Şafak Ç. ve kardeşi Onur Ç. kafayı çekerken kendilerine tabanca doğrultarak, şaka yapan arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Tarkan G. ile Okan G. kardeşler, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 

30 Ekim 2018 Salı 12:21
İçkicilerin tüfek şakası kötü bitti

Olay, sabah saatlerinde, Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta meydana geldi. Onur Ç. ile ağabeyi Şafak Ç., iddiaya göre, arkadaşları Tarkan G. ve Okan G. kardeşlerle dün akşam içki içti. Tarkan G. ile Okan G., bu sırada yanlarında bulunan tabancayı Onur Ç. ve Şafak Ç.'nin üzerine doğrultarak, şaka yaptıktan sonra evlerine gitti. Kendilerine silahla şaka yapılmasına sinirlenen Onur Ç. ve Şafak Ç., bu sabah pompalı tüfekle karşılarındaki evde oturan Tarkan G. ile Okan G.'ye dışarı çıktıkları sırada ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalarla Okan G. elinden, Tarkan G. ise bacağından hafif yaralandı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı 2 kardeşi, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olay yerinden tüfekle kaçan Onur Ç. ve Şafak Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saçmaların evin önünde bulunan kamyonete de isabet ettiği görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:21
  1. Kocaeli
  2. izmit
  3. tüfek şakası
  4. silahlı saldırı

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