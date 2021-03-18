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İSLAM İçki içen kişi oruç tutabilir mi? Sarhoşların orucu olur mu?
İSLAM

İçki içen kişi oruç tutabilir mi? Sarhoşların orucu olur mu?

Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken oruç ile ilgili pek çok sorular soruluyor. Bu soruların arasında alkol alan bir kimsenin oruç tutması da yer alıyor. İçki içen kişi oruç tutabilir mi? Sarhoşların orucu olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 21:36:00 -
İçki içen kişi oruç tutabilir mi? Sarhoşların orucu olur mu?

Tüm İslâm aleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan’a yaklaşıyoruz. Öte yandan Ramazan ayında tutulması farz olan oruçla ilgili sorular soruluyor. Bu sorulardan biri de içki içen kişi oruç tutabilir mi? Sarhoşların orucu olur mu?

Ramazan orucunun bir Müslümana farz olması için gereken şartlardan biri de kişinin akıl sağlığının yerinde olmasıdır. Kişi eğer niyet vakti zamanında sarhoş değilse, bilinci açıksa niyet edebilir ve oruç tutabilir. Fakat kişinin, niyet vaktinde bilinci açık değilse niyeti geçerli olmayacağı için oruç tutamaz.

Oruç için niyet vakti ne zaman?

Hanefi fıkıh kitaplarının en meşhur ve muteber olanı el-Mebsut kitabında Ramazan orucu niyetinin vakti şu şekilde geçiyor:

“Akşam namazı vaktiyle başlar ve gündüz öğlen namazının öncesindeki kerahat vaktine kadar devam eder.”

2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor?
2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor?

İSLAM

2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor?

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