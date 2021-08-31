  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İçki bir ocağı daha söndürdü! Kocasını 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katletti
İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu
Valilikten 'sağanak' uyarısı
Hikmetyar'dan Taliban'a destek
Yerel İçki bir ocağı daha söndürdü! Kocasını 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katletti
Yerel

İçki bir ocağı daha söndürdü! Kocasını 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katletti

Kocasını 6 yaşındaki çocuğunun yanında göğsünden bıçaklayarak öldüren kadının cinayet nedeni içki çıktı. 37 yaşındaki katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 21:11:00 - 2021-08-31 21:35:23
İçki bir ocağı daha söndürdü! Kocasını 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katletti

Geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında Uşak'taki Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'taki bir apartmanın birinci katında yaşayan eşler arasında tartışma başladı.

Yaşar Akbulut ile ikinci evliliğini yaptığı Sevin Akbulut arasında çıkan tartışmanın nedeninin içki olduğu belirtildi.

Çocuğunun gözleri önünde bıçakladı

Tartışmanın büyümesiyle Sevin Akbulut, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Yaşar Akbulut'u 6 yaşındaki çocuğu A.A.'nın gözleri önünde göğsünden 3 kez bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahkemece tutuklandı

Eve gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Yaşar Akbulut, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yaşar Akbulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sevin Akbulut, emniyetteki işlemlerini ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürülen eş köyünde defnedildi

Eşi tarafından öldürülen Yaşar Akbulut'un cenazesi otopsi sonrası merkeze bağlı Çakırlar köyünde ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay