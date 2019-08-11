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İçişleri tam kadro sahada denetimde

İçisleri Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 7 gün süreyle bakan yardımcıları, emniyet genel müdürü, jandarma genel komutanı, emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile trafik denetimlerini sürdürecek.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:53
İçişleri tam kadro sahada denetimde

İçisleri Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 7 gün süreyle bakan yardımcıları, emniyet genel müdürü, jandarma genel komutanı, emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile trafik denetimlerini sürdürecek.


Başta kazalarda yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla; 7 gün süreyle bakan yardımcıları, emniyet genel müdürü, jandarma genel komutanı, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları ile bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezler basta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergahlarda uygulamalarda bulunacak.


Bu kapsamda, 116 bin 236 trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak merkezden görevlendirilen 560 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için 56 polis baş müfettişi ve jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındı.


Ayrıca, geleceğin teminatı çocuklar ve aileler üzerinde yaptırım etkisini kullanarak “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” ve “Hayatı Korumak İçin; Kemerin Ses Getirsin” kampanyaları ile farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:53
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