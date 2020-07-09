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Aktüel

İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat başkanlıklarının ikna çalışmaları sonucu 5 terörist Şırnak'ta teslim oldu"

Yeniakit Publisher
2020-07-09 20:50:04 -
İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat başkanlıklarının ikna çalışmaları sonucu 5 terörist Şırnak'ta teslim oldu"
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