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Aktüel

İçişleri Bakanlığı:”Vefa sosyal destek grupları, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı. Vefa iletişim sistemi üzerinden, 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, başvuruların 806 bin 767’si onaylandı. Onaylanan seyahat izin belge

İçişleri Bakanlığı:”Vefa sosyal destek grupları, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:03:18 -
İçişleri Bakanlığı:”Vefa sosyal destek grupları, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı. Vefa iletişim sistemi üzerinden, 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, başvuruların 806 bin 767’si onaylandı. Onaylanan seyahat izin belge

İçişleri Bakanlığı:”Vefa sosyal destek grupları, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı. Vefa iletişim sistemi üzerinden, 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, başvuruların 806 bin 767’si onaylandı. Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386’sı tedavi amaçlı, 94 bin 220’si geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875’i birinci derecede yakını vefat edenler veya ağır hastası bulunanlar, 4 bin 375’i çay üreticisi ve refakatindekiler ve 437 bin 911 ’i ise diğer başvurular oldu”

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