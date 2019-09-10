0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığının okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde, aranan 946 şahıs yakalandı, 346 araç trafikten men edildi.

10 Eylül 2019 Salı 09:28
İçişleri Bakanlığının okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde, aranan 946 şahıs yakalandı, 346 araç trafikten men edildi.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faizler indi Adana’da konut satışları yüzde 40 arttı
    1. Faizler indi Adana’da konut satışları..
    2. Emet Müftüsü İsmail Çınar görevine..
    3. Polis ekiplerinden okul çevresinde..
    4. Gazze’de İsrail’e ait İHA düşürüldü
    5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca..
    6. Gaziler, engelliler ve şehit..
    7. Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düşürüldü
    8. Yemen’de Husilere ait silah deposunda..
    9. Davutoğlu’nun ihraç metninde neler..
    10. Doğu’da en yüksek hava sıcaklığı..
    11. Amigo Orhan 3’lü tezahürat için ne..
    12. 42 Türk firmasından Londra çıkarması!
    13. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    14. Van polisi, okul çevreleri, yaya..
    15. İnegöl Belediyesinden 2 bin kişilik..
    16. Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
    17. EURO2020 elemeleri puan durumu Avrupa..
    18. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
    19. Erdal Erzincan’dan 20 yıl sonra..
    20. 17 bin kişi havaalanında mahsur kaldı
    21. Osmanlı dönemindeki Bağdat,..
    22. Terlikle koşan minik kıza ayakkabı..
    23. Kuzey Kore’den yeni füze denemesi
    24. Kıyı balıkçılığına ’18 metre’ tehdidi
    25. MKE Ankaragücü bilet fiyatlarında..
    26. İsrail İHA'sı düşürüldü!
    27. Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi
    28. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma..
    29. Aydınlı master Serkan Şengil, 2019’u 1..
    30. Karacasu’da görev yapan öğretmen,..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı