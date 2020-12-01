  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçişleri Bakanlığı’ndan yeni kimlik kartlarıyla ilgili açıklama
Gündem

İçişleri Bakanlığı’ndan yeni kimlik kartlarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kimlik kartlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:38:00 -
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni kimlik kartlarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3’ü bir yerde projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2018’den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları şu şekilde:

2018'den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3'ü bir yerde projesini başlattık.

Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Muhalefet partisi olmanın gerektirdiği hiçbir dinamiğe sahip olmayan CHP, hükümet karşıtlığı için her türlü yalanı, iftirayı, hakareti ve pr..
Esenyurt'ta Afrikalıların izinsiz pazar ayinine polis baskını
Aktüel

Esenyurt'ta Afrikalıların izinsiz pazar ayinine polis baskını

İstanbul Esenyurt’ta Afrikalılar izinsiz pazar ayini gerçekleştirdi. Sosyal mesafenin ve maske kurallarının ihlal edildiği ayine polis topla..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay