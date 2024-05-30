İçişleri Bakanlığı'ndan “Smart Trade Coin” operasyonu! 127 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonlarında “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonlarında “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 127 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu “nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.