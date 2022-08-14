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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan Server Sinanoğlu açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Server Sinanoğlu açıklaması

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 23:12:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan Server Sinanoğlu açıklaması

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde alkollü araç kullanıp karıştığı kazada bir çocuğun ölümüne neden olan Batman’ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı’na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır.

Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Yorumlar

Vatandas

Neden memuriyetlikten ihrac olmuyor acaba

Muttalip

Ben ilköğretim mezunu cahil biriyim Bir insan hem görevden alınıp hem nasıl başka bir yere tayin ediliyor???
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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