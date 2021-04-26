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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan "kısıtlama" açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan "kısıtlama" açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 09:36:00 - 2021-04-26 10:02:51
İçişleri Bakanlığı'ndan "kısıtlama" açıklaması

İçişleri Bakanlığı, perşembe günü 19.00'da başlayıp bu sabah 05.00'te sona eren 82 saatlik sokak kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kuralları ihlal eden 41 bin 61 kişiye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.

Gelinen aşamada mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı gibi ülkemizde de görülen varyantlar sebebiyle hasta sayılarında artış yaşanmaktadır. Vaka sayılarında son dönemde yaşanan bu artış nedeniyle ülke genelinde "kısmi kapanma" uygulamasına geçilmiştir.

Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 -05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00'da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 19 -26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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