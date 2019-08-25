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İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi

25 Ağustos 2019 Pazar 03:15
İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi
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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 03:15
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Kıran Operasyonu

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