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Gündem İçişleri Bakanlığından Bolu Belediye Meclisinin yabancılara yönelik kararına soruşturma
Gündem

İçişleri Bakanlığından Bolu Belediye Meclisinin yabancılara yönelik kararına soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Meclisinin yabancılara uygulanacak nikah ve su ücretlerine yönelik kararına ilişkin soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 08:17:00 -
İçişleri Bakanlığından Bolu Belediye Meclisinin yabancılara yönelik kararına soruşturma

 İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yer alan "kanun önünde eşitlik" ilkesi, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 3'üncü ve 5'inci maddelerinde belirlenen "eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı", Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen "nefret ve ayırımcılık" ile 216'ncı maddesinde belirlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve 257'nci maddesindeki "görevi kötüye kullanma" suçları başta olmak üzere ceza hukuku açısından değerlendirmeler yapılacak.

Soruşturma sonucunda elde edilecek hukuki değerlendirmeler, adli makamlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuyla paylaşılacak.

 

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