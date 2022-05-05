İçişleri Bakanlığı'ndan Bengi Başer'e sert tepki! 'Hanımefendinin zeka ve cehalet problemi var'

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Göç İdaresi'nin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer hakkında yalan bilgilerle ırkçı propaganda yürütmeleri sebebi ile suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

'8 milyon göçmen seçmen olacak' dedi

Prof. Başer, Twitter hesabından paylaştığı mesajla göçmen düşmanlığı yapmayı sürdürdü:

Başer, Twitter hesabından göçmenlere yönelik son mesajında, "Bazı TV kanallarında duyduğum yorumlar çerçevesinde; hızlı bir şekilde dağıtılan vatandaşlıklar sayesinde, 8 milyona varan Suriyeli ve Afgan göçmen, önümüzdeki yıl yapılması beklenen seçimlerde önemli bir rol üstlenecek…" dedi.

'Akıl fukarası'

Başer'in mesajına sert ifadelerle tepki gösteren Çataklı, "Bu hanımefendinin iki problemi var: Zeka ve cehalet!" dedi.

Çataklı sözlerine şöyle devam etti:

Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası. İnsanlığı utandıracak kadar cahil! Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz…