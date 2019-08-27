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İçişleri Bakanlığından açıklama Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 10:59
İçişleri Bakanlığından açıklama Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Valilik: 2 terörist eylem yapma hazırlığında iken etkisizleştirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Ovacık ilçesi kırsalında JÖH timlerince silahları ile etkisiz hale getirilen 2 teröristin eylem yapma hazırlığında iken etkisizleştirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:59
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