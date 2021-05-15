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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile şampiyonluk kutlamalarına ilişkin genelge!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile şampiyonluk kutlamalarına ilişkin genelge!

İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi yolladı. Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 09:24:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile şampiyonluk kutlamalarına ilişkin genelge!

Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi.

Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

Bakan Soylu da açıklama yapmıştı

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulunmuş ve cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsatmıştı.

Cumartesi günü için İstanbul'da bir diplomasiye ihtiyaç olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetmişti:

"Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular hem de Adanalılar kutlamaları minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı. Hem kulüp yöneticileri hem de valililerimiz bu konuda çağrıda bulundular. İstanbul'da da kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize iş düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup çağrıda bulunursa zannediyorum ki tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir. Böylece Türkiye'de örnek bir hareket kabiliyeti olur düşüncesindeyiz."

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Yorumlar

Metin Uyulan

siz öyle düşünün kimse Futbol fanatiklerini durduramaz .Kimsede müdahale etmez oy alamama korkusundan.
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