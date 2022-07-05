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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı Bayram tatili öncesi karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 10:09:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi.

Genelgede, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında trafik denetimlerinin 7 Temmuz’da başlayacağı ve 18 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi.

Bu tarihler arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9.580 ekip/tim, 17.529 personel olmak üzere toplam 114.960 ekip/tim, 210.352 personel görev alacak.

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