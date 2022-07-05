İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!
İçişleri Bakanlığı Bayram tatili öncesi karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi.
Genelgede, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında trafik denetimlerinin 7 Temmuz’da başlayacağı ve 18 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi.
Bu tarihler arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9.580 ekip/tim, 17.529 personel olmak üzere toplam 114.960 ekip/tim, 210.352 personel görev alacak.