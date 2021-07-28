İçişleri Bakanlığından 3 aileye daha müjdeli haber
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlık, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.
Ağır kayıplar alan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlık, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.