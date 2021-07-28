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Gündem İçişleri Bakanlığından 3 aileye daha müjdeli haber
Gündem

İçişleri Bakanlığından 3 aileye daha müjdeli haber

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlık, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 18:38:00 - 2021-07-28 18:44:39
İçişleri Bakanlığından 3 aileye daha müjdeli haber

Ağır kayıplar alan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlık, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.

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