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Aktüel İçişleri Bakanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklama:
Aktüel

İçişleri Bakanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi" - "İllere gönderdiğimiz genelgemizde, kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklama söz konusu değildir" - "Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 00:27:48 -
İçişleri Bakanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi." ifadesini kullandı.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddialarını yalanladı. Çataklı, "Tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi." değerlendirmesinde bulundu.

İllere gönderilen genelgede, kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığını vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak, gün boyuna yayılacak şekilde, temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek; çelenk sunma törenleri, evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması, çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler), ses ve ışık gösterileri, mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde, vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekilde planlanarak, coşkuyla kutlanacaktır."

Paylaşımında, "29 Ekim kutlanacak! Hem de coşkuyla." ifadesini kullanan Çataklı, "Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz." cümlelerine yer verdi.


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